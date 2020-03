TORINO. Miroglio si riconverte, consegnate le mascherine

Le prime diecimila sono già state consegnate all’Unità di crisi, ma l’obiettivo è arrivare a 600mila pezzi nel giro di pochi giorni.

In anticipo rispetto al nuovo decreto del governo, che dovrebbe autorizzarne la produzione in deroga alle attuali norme, la Regione Piemonte sembra avere già risolto il problema della carenza di mascherine. Con il coronavirus alle porte, il gruppo Miroglio ha infatti deciso di mettere da parte l’alta moda per dedicarsi all’oggetto ‘del desiderio’ del momento.

“Dovevamo fare qualcosa e in pochi giorni ci siamo riusciti”, dicono dall’azienda, i rotoli di tessuto che non si fermano sui telai per soddisfare il grande bisogno degli ospedali piemontesi. Grazie all’impegno economico di Giuseppe Miroglio, terza generazione della famiglia e vicepresidente del gruppo, e del Rotary Piemonte, l’azienda ha subito risposto all’appello del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, anche lui di Alba (Cuneo) come il marchio tessile famoso in tutto il mondo. Non poteva andare diversamente per chi si definisce una “realtà internazionale” ma dalla “forte identità italiana”:

Nelle stesse ore in cui veniva annunciata la chiusura temporanea dei punti vendita, nello stabilimento di Govone (Cuneo) veniva messa a punto al mascherina firmata Miroglio.

Non un prodotto usa e getta, ma lavabile e, quindi, riutilizzabile. Fino a dieci volte grazie allo speciale cotone utilizzato e ad una resina, capace di far scivolare via anche le particelle di saliva. Non male per un accessorio indispensabile di questi tempi. Sull’involucro nessun marchio, perché non si tratta certo di una operazione di marketing.

La foto dell’assessore regionale alla sanità con le prime consegne campeggia sul profilo social del governatore Cirio. “Mascherine made in Piemonte” le definisce con orgoglio tutto piemontese.

Al momento Miroglio produce in esclusiva per il Piemonte, ma una volta soddisfatto il fabbisogno della sua Regione potrebbe aiutare anche altri territori. Come quello della vicina Lombardia, dove ne servono 300mila al giorno, come sottolineato dall’assessore al Welfare Giulio Gallera.

L’azienda piemontese potrebbe allora fare scuola alle altre aziende del settore. Sul dopo, però, è difficile fare previsioni per stessa ammissione dei vertici della Miroglio. “Bisogna vedere quanto durerà l’emergenza – si limitano a dire – E chissà che il coronavirus non finirà col cambiare anche i nostri costumi”.

