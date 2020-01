TORINO. Metro: aggiudicata gara del lotto 2, lavori in primavera

Un altro passo avanti per il prolungamento ovest della linea 1 della metropolitana torinese. È stata aggiudicata la gara per la tratta Collegno-Cascine Vica i cui lavori partiranno in primavera e dureranno 3 anni. L’importo complessivo per la realizzazione delle opere civili e il parcheggio di interscambio da 350 posti a Cascine Vica è di 71 milioni e 543 mila euro; l’intera tratta, da Fermi a Cascine Vica, sarà ultimata per la fine del 2023, con entrata in esercizio nella primavera del 2024. “Prosegue – osserva la sindaca di Torino e metropolitana Chiara Appendino – l’impegno della Città per completare un’opera strategica per tutto il bacino ovest. Investire in un trasporto pubblico che sia competitivo e sostenibile a livello ambientale è un obiettivo strategico che servirà a migliorare la qualità dell’aria e della vita di tutti i cittadini”. Soddisfatti anche il sindaco di Collegno Francesco Casciano, che parla di “uno straordinario progetto di progresso”, e l’amministratore unico di Infra.To Massimiliano Cudia: “Con l’aggiudicazione del secondo lotto – dice – confermiamo il rispetto di tutti i tempi del cronoprogramma”.

