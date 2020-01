TORINO. Meteo Torino per giovedì 23 gennaio

Meteo Torino

Tempo stabile nella giornata con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nelle ore pomeridiane; nuvolosità in aumento tra la sera e la notte, locali nevicate oltre 1550 metri. Temperature comprese tra 0°C e +7°C.

Meteo Piemonte

Sole prevalente al mattino su tutti i settori, cieli poco nuvolosi al pomeriggio; nuvolositа diffusa nelle ore serali, piogge in nottata sui settori meridionali e neve fino a 1500 metri.

Bel tempo e sole prevalente su tutti i settori, qualche addensamento in più atteso al Nord Ovest ma senza fenomeni di rilievo se non deboli piogge sulla Liguria in serata e nelle ore notturne.

Giornata all’insegna della generale stabilitа atmosferica con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. In serata nubi in aumento sulla Toscana ma senza fenomeni significativi.

Tempo prevalentemente asciutto sia sui settori peninsulari che sulle isole maggiori, ove tuttavia non sono esclusi locali addensamenti ma con assenza di precipitazioni significative.

Temperature

Minime in rialzo nei valori minimi al Nord Ovest, stazionarie o in lieve rialzo le massime.

Commenti