TORINO. Maltratta il cane sul treno e inveisce contro i passeggeri

Ubriaco sul treno Napoli-Torino, maltratta il proprio cane e inveisce contro gli altri passeggeri che cercano di riportarlo alla calma. L’uomo, un polacco di 36 anni, è stato denunciato dagli agenti della Polfer che lo hanno intercettato alla stazione di Torino Porta Nuova. L’animale è stato affidato alle cure degli operatori del canile municipale di Torino. L’operazione è scattata nell’ambito dei controlli del weekend sui treni del Piemonte e della Valle d’Aosta che hanno portato a due arresti e undici denunce. Due italiani sono finiti in manette per aver rubato il portafoglio a una donna in un negozio di Porta Nuova.

