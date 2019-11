TORINO. Maltempo: O.Napoli (Fi), emergenza richiede unità nazionale

“Il maltempo funesta l’Italia da settimane, da Nord a Sud il territorio e le persone hanno subito danni incalcolabili, lutti e morte. Di tutto questo non c’è neanche una pallida traccia nei discorsi della politica. Troppo impegnati al governo per salvaguardare le poltrone, troppo impegnati nelle opposizioni per dare la spallata e andare alle urne”. Così in una nota, Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera. “Si ripete la drammatica divaricazione degli ultimi mesi, con la politica occupata a coltivare i propri interessi mentre la realtà quotidiana delle persone si muove in tutt’altra direzione e deve affrontare situazioni e sfide drammatiche”, aggiunge l’esponente azzurro, secondo cui “in un Paese normale, qualcuno si sarebbe chiesto da un pezzo se non sia il caso di chiamare un time out delle polemiche per dar vita a un’ampia maggioranza nazionale e varare quei provvedimenti d’urgenza e di risanamento necessari all’Italia”, chiedendo “una flessibilità extra alle regole europee di bilancio”. Iniziativa analoga, aggiunge Napoli, si rende “indispensabile in Piemonte. Il presidente Cirio dovrebbe convocare tutte le forze politiche e mobilitare la società e le associazioni di categorie per impegnarle in uno sforzo unitario per varare misure straordinarie a tutela del territorio. Non si può lasciare questo tema, sempre più decisivo per lo sviluppo e la crescita, alle iniziative di Greta Thurnberg o delle sardine’ – conclude -. La realtà è molto più avanti della politica”.

