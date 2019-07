TORINO. Maltempo: nubifragio sul Torinese, allagamenti e disagi

Un violento acquazzone, con la pioggia mista a grandine e forti raffiche di vento, si sta abbattendo su Torino e cintura. Segnalati allagamenti alla periferia Nord; un albero è caduto in corso Giulio Cesare su un’auto in sosta. Non sono segnalati feriti. Disagi anche nel basso Canevese, in particolare a Cirie’, e a Venaria. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco. La perturbazione, che arriva sul Piemonte dopo giorni di caldo africano, ha fatto scattare l’allerta gialla anche per la giornata di domani.

