TORINO. Magliano: “Gtt congeli gli abbonamenti studenti”

A fronte dell’emergenza Coronavirus che ha determinato la chiusura di scuole e università Gtt “sospenda, per tutto il periodo di chiusura, la validità degli abbonamenti ai mezzi pubblici per gli studenti e conceda ai ragazzi e alle loro famiglie, alla riapertura, un mini-abbonamento pari al numero di giorni saltati o uno sconto di pari valore sul prossimo acquisto”.

E’ la proposta del capogruppo dei Moderati al Consiglio comunale di Torino, Silvio Magliano, che parla di “una misura dal valore e dal significato importanti in un momento come questo”. Per Magliano “anche questo è un modo per dimostrare solidarietà, in maniera concreta e utile, alle famiglie torinesi. Un sostegno – aggiunge – il cui valore politico i Moderati affermano in maniera chiarissima e che mai come oggi è urgente, anche alla luce delle possibili difficoltà nelle quali diverse famiglie si troveranno quando l’emergenza sarà rientrata”.

Commenti