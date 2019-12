TORINO. M5S: Cirio venga subito a riferire in aula. Pd: cose che fanno male alla democrazia

TORINO. Immediate e numerose le reazioni del mondo politico dopo l’arresto di Rosso. Il Gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Regionale dichiara che «i piemontesi non meritano di essere governati da chi è accusato di aver chiesto voti alla ‘ndrangheta. Spetterà alla magistratura fare chiarezza, alla politica invece toccherà [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti