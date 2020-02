TORINO. Lutto in Comune, morta direttrice Tornoni

Lutto al Comune di Torino per la scomparsa di Anna Tornoni, Direttrice della Divisione Appalti, Gioventù, Pari Opportunità e Sport e, in passato, a capo della struttura finanziaria della Città e poi del settore Decentramento. “Ha sempre messo passione e impegno al servizio delle Amministrazioni e dei cittadini – ricorda la sindaca, Chiara Appendino -. Mi stringo al dolore della famiglia e dei suoi cari per questa grave perdita”. “Sgomento” il capogruppo Pd Stefano Lo Russo, che definisce la Tornoni “direttrice comunale di straordinario valore professionale che ha sempre associato ad una grande umanità nei rapporti una correttezza e un rigore etico non comune”. “Una delle colonne portanti della nostra amministrazione”, aggiungr la coordinatrice dei presidenti di Circoscrizione Carlotta Salerno, che condivide su Facebook la lettera in cui pochi mesi fa. In occasione del suo nuovo incarico, la ringraziava del lavoro svolto. Anche il gruppo consiliare del M5S ricorda Anna Tornoni, “una dirigente valente – dicono i consiglieri – che ha sempre saputo essere vicina agli amministratori” e, in particolare, “il suo contributo fondamentale perché Torino riuscisse ad arrivare al riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali”. Un aspetto evidenziato anche dalla vice capogruppo Pd Chiara Foglietta, che insieme alla sua compagna è stata la prima a poter registrare il figlio all’anagrafe come famiglia omogenitoriale. “È stata lei – dice – che ha avuto cura di trovare con impegno e intelligenza la formula tecnicamente efficace per fare l’iscrizione del nostro Niccolò Pietro nei registri di stato civile. ‘Consigliera, sono Anna Tornoni, mi richiami appena può, abbiamo trovato la soluzione’ – ricorda Foglietta -. Si poteva fare, Niccolò avrebbe avuto le sue due mamme. Ed è da lì – conclude – dalle sue competenze messe al servizio dell’uguaglianza dei cittadini e delle cittadine della città, dal suo impegno umano ancor prima che professionale che partì la Primavera dei sindaci del 2018, quell’ondata di riconoscimenti amministrativi dei bambini arcobaleno”.

