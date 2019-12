TORINO. Litizzetto operata alla rotula: “Beh, sto bene col gessato”

Luciana Littizzetto è stata operata alla rotula all’ospedale Humanitas Gradenigo di Torino. “Gnocca da paura ma operazione ok!”, scrive su Instagram la showgirl torinese che domenica è caduta in strada ferendosi ginocchio e polso. Un inconveniente che non le ha fatto perdere il buon umore: nella foto che la ritrae sul letto d’ospedale, l’attrice fa la linguaccia. “Che stacco di coscia eh? Sto bene col gessato?”, scrive commentando un’altra foto che la ritrae con la gamba ingessata e le mani nei capelli. L’intervento alla rotula destra è stato eseguito nel reparto di Ortopedia e Traumatologia diretto dal dottor René Negretto. La Littizzetto verrà dimessa in giornata e potrà dunque trascorrere il Capodanno a casa, col gesso. “E buona fine e buon principio”, scriveva domenica, poco dopo l’incidente.

