TORINO. Lavoro: Mercatone Uno, estesa la cassa integrazione

E’ stata estesa nel Milleproroghe la cassa integrazione per i 1.689 dipendenti ex Mercatone Uno fino al 23 maggio. Lo rende noto la deputata del Movimento 5 Stelle Jessica Costanzo, relatrice del provvedimento in Commissione Lavoro. “Un risultato che i lavoratori aspettavano da tempo e che potrà portare loro un po’ di respiro, in attesa che la situazione si sblocchi”, commenta. “Grazie a questa norma – spiega Costanzo – si torna a calcolare le cifre della cassa sui contratti full time in essere nel periodo pre Shernon”. Il Parlamento, entro il primo marzo, deve ratificare quanto stabilito dall’esecutivo. Dopodiché dall’Inps arriveranno le circolari applicative. “Ringrazio la ministra Nunzia Catalfo e tutti coloro che continuano a lavorare duramente per i lavoratori di Mercatone”, conclude Jessica Costanzo.

