TORINO. Lavoro: domani presidio Manital davanti al tribunale

Domani i lavoratori del gruppo Manital, senza stipendio da mesi, manifesteranno davanti al tribunale di Torino che dovrà decidere sull’insolvenza dell’azienda e sulla possibile conseguente amministrazione controllata. La multiutility con sede a Ivrea è stata affossata da un debito che la nuova proprietà, il fondo ‘Igi Investimenti’, ha valutato in circa 60 milioni di euro. “L’amministrazione straordinaria per molti dipendenti diventa l’unica soluzione per poter recuperare almeno le mensilità arretrate e il Tfr – dice Cadigia Perini, segretaria di Rifondazione Comunista Ivrea – è assurdo che per Manital con i suoi 10mila dipendenti sul territorio nazionale non sia mai stato aperto un tavolo di crisi al Ministero dello sviluppo economico”.

