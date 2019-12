TORINO. Lavoro: domani presidio Manital davanti a sede Rai Torino

I lavoratori della Manital manifesteranno domani dalle 10 davanti alla sede Rai in via Verdi 16 a Torino, “per denunciare l’ormai drammatica situazione che i lavoratori stanno vivendo da mesi”. Lo rende noto la Fismic Confsal. E’ dal mese di luglio 2019 che i lavoratori non percepiscono alcuna retribuzione.

