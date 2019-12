TORINO. Lavoro a rischio, Piemonte vuole lo stato di crisi

Sono almeno 5mila i posti di lavoro a rischio in Piemonte. La stima è del presidente della Regione, Alberto Cirio, che paragona la crisi occupazionale a una “calamità naturale”. E si prepara a portare in Consiglio regionale la richiesta di “stato di emergenza”, per “chiedere a Roma i fondi necessari a superare le difficoltà”. L’occasione “domani pomeriggio, quando abbiamo convocato una seduta – osserva il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia – durante la quale il presidente Cirio e i consiglieri dibatteranno delle ripercussioni sul territorio della fusione Fca-Psa”. Cirio e Allasia, insieme con l’assessora regionale al Lavoro Elena Chiorino, hanno incontrato oggi i rappresentanti delle aziende piemontesi alle prese con i problemi maggiori. Ovvero Ventures, la ex Embraco, Mahle, Alpitel, Oil System e Alca. “Il lavoro è la nostra priorità assoluta, dobbiamo prepararci a rimanere tutti uniti per difenderlo”, sottolinea il governatore, che ricorda il già annunciato “pacchetto di 400 milioni di euro a disposizione delle aziende per la competitività” e il protocollo d’intesa siglato con le banche per tamponare i ritardi Inps sulla cassa integrazione per l’anticipo a costo zero per i lavoratori. E ancora le risorse necessarie a riqualificare i lavoratori perché possano ricollocarsi e le misure speciali per i cinquantenni. L’obiettivo è quello di prevenire le crisi, non curarle. Per questo, d’intesa con l’assessore al Lavoro Elena Chiorino, sarà costituita “una cabina di regia permanente”. “C’è la massima attenzione sulle crisi aziendali – assicura l’assessore Chiorino – Siamo in contatto con tutti per monitorare le situazioni critiche”.

“Emergenza occupazionale, la Regione Piemonte deve intervenire con fatti concreti e non solo attraverso spot. La dichiarazione dell’emergenza può essere una misura utile ad attirare l’attenzione ma non certo a risolvere i problemi dei lavoratori piemontesi”. Così, in una nota, la consigliera regionale M5S Francesca Frediani. “Servono misure concrete – sostiene l’esponente pentastellata -. Pensiamo ad esempio al caso Olisistem di Settimo Torinese, cosa aspetta la Giunta a convocare il principale committente che è Intesa Sanpaolo? E ancora, pensiamo anche ai molti tavoli istituiti presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai quali sempre più spesso non partecipa un delegato regionale. Perché lasciare scoperti questi importanti fronti d’intervento? Se l’assessore Chiorino è impossibilitata ad andare a Roma, allora individui un proprio collega di Giunta. E’ sempre più evidente che questa Regione arriva totalmente impreparata ad affrontare un’emergenza occupazionale ampiamente preannunciata. Le crisi aziendali che si susseguono sull’intero territorio non sono certo una novità di questi mesi. La Regione arriva senza un piano d’intervento complessivo, una mancanza che è diretta eredità della vecchia politica di destra e di sinistra. Come dimostrato, nella scorsa legislatura, dalla mancata approvazione della nostra proposta di legge per il contrasto alla delocalizzazioni, già riproposta in questa legislatura”.

