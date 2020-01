TORINO. Lascia figlio 4 anni chiuso in casa, denunciata da Polizia

Ha legato la porta dall’interno con delle stringhe ed è uscita di casa per sbrigare alcune faccende, lasciando solo il figlio di appena quattro anni. Una donna di origine senegalese è stata denunciata dalla polizia per abbandono di minore. A dare l’allarme è stato il residente di uno stabile nel centro di Torino che ha trovato sul pianerottolo il piccolo in lacrime. Gli agenti del commissariato San Secondo, che hanno rintracciato la madre, hanno riscontrato nell’abitazione diversi pericoli per il bambino, tra cui alcune sedie posizionate vicino alle finestre.

