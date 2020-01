TORINO. La Procura accelera. Rosso verso il processo. “Ha mentito, è ricattabile”

A poco meno di tre settimane dal suo ingresso in carcere Roberto Rosso scivola verso il processo: la procura di Torino, con un provvedimento spiccato a tempo di record, ha chiuso formalmente l’inchiesta sulla ‘ndrangheta che vede l’ormai ex assessore ed ex consigliere regionale del Piemonte indagato per voto [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti