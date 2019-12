TORINO. La droga era nei panni stesi, arrestato

La droga era infilata nei panni stesi. E’ quanto hanno scoperto a Torino i poliziotti del commissariato Barriera di Milano nel corso di un intervento in uno stabile di corso Vercelli. Un nigeriano di 23 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato: alla vista degli agenti, che erano riusciti con uno stratagemma a farsi aprire la porta di casa, si è diretto di corsa sul ballatoio, dove erano stati appesi ai fili della biancheria degli indumenti coperti da una grossa tenda in plastica. All’interno di una felpa, di un giubbotto e di alcune paia di jeans sono state trovate buste in cellophan con un totale di oltre 700 grammi di marijuana. Il ventitreenne ha detto che la droga era stata infilata nei vestiti dai vicini, ma in casa i poliziotti gli hanno trovato altre buste di fattura analoga insieme a 610 euro in contanti e tre telefonini.

