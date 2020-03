TORINO. Juventus, è finita l’incertezza sui positivi Coronavirus. Solo 3

Una buona notizia per la Juventus c’è. Il numero dei casi positivi al Coronavirus tra i giocatori si è fermato a tre, Rugani – il primo ad avere l’esito del tampone – Matuidi e Dybala, l’ultimo a saperlo. Per tutti gli altri il responso è stato negativo.

La Juventus, di cui 121 tesserati e dipendenti erano finiti in isolamento volontario l’11 marzo, ha avuto tutti gli esiti dal laboratorio di analisi: l’incertezza è finita. Rugani, Matuidi e Dybala (e la fidanzata Oriana, anche lei positiva al test) devono seguire tutte le procedure imposte dalla quarantena, mentre per gli altri si conclude il periodo di isolamento iniziato con il primo caso di positività , un paio di giorni dopo Juventus-Inter, l’ultima partita giocata rimo dello stop totale anche del calcio.

La ripresa dell’attività non è stata ancora fissata dalla società e per i giocatori bianconeri non resta che continuare a seguire il programma personalizzato stilato dai preparatori atletici e dallo staff medico per mantenere il più possibile una forma accettabile in vista dell’auspicata ripresa.

E ingannare il tempo come i ‘comuni mortali’. Cristiano Ronaldo ha voluto pubblicare oggi un breve video educativo nel quale, con la voce della compagna Georgina fuori campo, distribuisce da un flacone gocce di gel igienizzante o di sapone ai tre figli più piccoli, tutti in fila davanti a lui sui seggiolini, e li invita a fregare bene le mani per una perfetta igiene.

