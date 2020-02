TORINO. Irregolarità nella gestione, Polizia chiude un bar

Un bar a Torino in via Cesare Balbo è stato chiuso dalla polizia in seguito a numerose irregolarità riscontrate nel corso dei controlli finalizzati al contrasto della ‘mala movida’. Gli agenti della Divisione Amministrativa hanno sanzionato il titolare, un 40enne del Bangladesh. Tra le altre cose, l’esercente non era in possesso del documento per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. Lo scorso novembre era stata ordinata la sospensione di parte delle attività dell’esercizio sino all’eliminazione delle carenze riscontrate. Gli agenti hanno controllato anche un altro locale gestito dall’uomo in via Rossini dove sono stati trovati alimenti mal conservati. In questo caso sono scattate sanzioni per 27mila euro.

