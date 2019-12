TORINO. Investito da pirata strada che fugge, grave rider

Un rider è stato investito, questa sera a Torino, da un automobilista che poi è fuggito. Ferito, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Maria Vittoria. L’incidente in via San Donato. Gli agenti della sezione antinfortunistica della polizia municipale, che hanno sentito i testimoni e acquisito le telecamere di sorveglianza della zona, sono sulle tracce del pirata della strada. I passanti che hanno assistito alla scena hanno parlato di una Lancia Ypsilon scura.

