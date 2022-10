“Per il ponte di Ognissanti Torino è invasa dai turisti. Superate le più rosee previsioni: alberghi pieni al 99%“.

Così Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti, sul tutto esaurito a Torino per il lungo ponte del 1 novembre.

“Le nostre previsioni – spiega – sono confermate da un flusso di visitatori che non si vedeva da anni in questa festività. Senza dubbio, il clima eccezionale di questi giorni ha indotto anche i più dubbiosi a concedersi una pausa“.

Per Confesercenti, comunque, resta il timore che questo ponte possa essere l’ultimo con numeri di questo tipo. Secondo Banchieri “i consumi dei prossimi mesi, Natale compreso, rischiano una brusca frenata“.

“Tuttavia – aggiunge – oggi non possiamo non accogliere con soddisfazione il fatto che la nostra città abbia saputo attrarre una massa così ingente di visitatori“.

Torino si inserisce a pieno titolo nella tendenza individuata dal Centro Studi Turistici nell’indagine svolta per conto di Assoturismo-Confesercenti: tra il 28 ottobre ed il primo novembre le strutture ricettive italiane dovrebbero registrare 5 milioni di pernottamenti, 1,2 milioni in più dello scorso anno. Il livello delle presenze sta avendo effetti molto positivi su tutto il settore, i cui operatori sono stati interpellati in queste ore da Confesercenti: soddisfatte le guide turistiche, che in questi giorni registrano il “sold-out” delle visite guidate, così come baristi e ristoratori.

