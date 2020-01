TORINO. Intesa Sanpaolo: Cirio, nuovo museo grande prova d’amore

“È una grande prova d’amore, un nuovo atto concreto dopo l’investimento nel polo assicurativo”. Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, alla presentazione del progetto per il nuovo museo di Intesa Sanpaolo a Torino. “Intesa Sanpaolo dimostra che si può essere globali, rimanendo locali. Noi come Regione ci impegniamo a essere seri, concreti, a lavorare insieme per un territorio che ha potenzialità enormi e ha nel turismo culturale un ulteriore motore anche per l’economia. Investendo nella cultura Intesa Sanpaolo investe anche in se stessa, dimostra lungimiranza e sensibilità”, ha aggiunto Cirio.

Commenti