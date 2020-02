TORINO. Insetti e cibi mal conservati, chiuso take away a Torino

Insetti e cibi mal conservati, chiuso take away a Torino

Sigilli in un locale di pizza e kebab a Torino, in via Nizza, dove la polizia ha sequestrato 80 chili di alimenti ed elevato sanzioni per 37mila euro. Il titolare, un 28enne di origine turca, è stato denunciato.

Gli agenti del commissariato Barriera Nizza, insieme al personale della polizia municipale, dell’Asl e dello Spresal, hanno riscontrato numerose carenze in campo igienico-sanitarie e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nella zona utilizzata per cucinare, tra il bancone e il frigorifero, sono state trovate blatte ed insetti morti.

Gli alimenti – 11 chili di pizza, 32,5 chili di farina di grano, 5 chili di hamburger, 23 chili di impasto per la pizza, 5 chili di verdure miste e 2,5 chili di mozzarelle – erano mal conservati. L’intero locale presentava violazioni per la precarietà dell’impianto elettrico e l’attività era sprovvista della documentazione di valutazione dei rischi.

Commenti