TORINO. Insetti al ristorante, sospesa attività in San Salvario

Insetti, congelatori sporchi, alimenti custoditi senza nessuna copertura, cinque lavoratori su nove non in regola. E’ la situazione che agenti del commissariato Barriera Nizza, polizia municipale e tecnici dell’Asl hanno trovato in un ristorante a Torino nella zona di San Salvario. Sono stati messi sotto sequestro 196 kg di cibi di diversa natura e il titolare, un cittadino cinese di 49 anni, è stato denunciato e multato per 39 mila euro. Per alcune carni presenti nella dispensa non è stato possibile stabilire la specie. Un blocco di carne di pollo, privo di involucro, era completamente attaccato al ghiaccio della parete del contenitore. E’ stata disposta la sospensione delle attività fino alla messa in regola del personale.

