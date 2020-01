TORINO. Inneggia su Fb a chi investe agenti, identificata da Polizia

Rischia una denuncia la lettrice di un quotidiano torinese che in un commento sul profilo Facebook del giornale ha augurato la morte ai poliziotti. In un post sotto un articolo sull’arresto di un uomo che, durante un inseguimento a Torino, ha cercato di investire un agente, la lettrice ha scritto: “Li doveva abbattere tutti come fa una palla da bowling contro i suoi birilli”. In merito all’episodio la lettrice ha aggiunto: “Ci hanno messo una vita perché sono una razza di idioti esaltati dalla divisa e dalla pistola. Gli avranno dato un sacco di botte perché lo sappiamo che fanno cosi! E il motivo sai qual è? Non che ha danneggiato la città, i mezzi pubblici eccetera…nossignori! Prenderà botte perché ha danneggiato il loro orgoglio!”. La donna è stata identificata dalla polizia postale della Questura di Torino che ha trasmesso gli atti all’autorità giudiziaria.

