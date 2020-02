TORINO. Inghiotte la droga per evitare controlli, preso da polizia

Inghiotte la droga per evitare controlli, preso dalla polizia. Per sfuggire ai controlli ha ingoiato 36 dosi di stupefacente, per oltre 20 grammi di cocaina. Il pusher, un 43enne di origine senegalese, è stato arrestato dalla polizia. Gli agenti delle pattuglie “Falco” della Squadra Mobile, impegnati in un servizio anti droga, l’hanno intercettato in via Montanaro.

Nel suo appartamento, i poliziotti hanno sequestrato un bilancino elettronico di precisione, il materiale per il confezionamento di singole dosi, oltre 5.000 euro in contanti nascosti sotto il materasso.

Commenti