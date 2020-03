TORINO. Incidenti stradali, una vittima e 4 feriti in Valle di Susa

Due gravi incidenti stradali, con una vittima e 4 feriti, di cui 2 gravi nella serata in Valle di Susa. A Bruzolo in un frontale tra due auto c’è stato un morto e un ferito grave, portato in codice rosso all’ospedale di Susa. Poco prima – secondo quanto segnalato dal 118 – a Oulx incidente con tre persone ferite: il più grave ha subito la subamputazione di una gamba ed è stato portato al Cto di Torino, gli altri due feriti, in codice giallo, sono all’ospedale di Susa.

Commenti