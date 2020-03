TORINO. Incendi boschivi, Piemonte revoca stato massima pericolosità

La Regione Piemonte revoca a partire da domani lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale, “in considerazione delle condizioni meteorologiche attuali e previste, dal Centro funzionale Arpa Piemonte”. “Si raccomanda sempre e comunque – afferma la Regione – la massima attenzione e responsabilità da parte dei cittadini piemontesi nel non compiere azioni che possano innescare incendi e favorirne la propagazione”. E, in caso di avvistamento di un incendio, la Regione ricorda “di chiamare sempre il 112 fornendo informazioni il più possibile precise, per contribuire in modo determinante a limitare i danni all’ambiente”.

Commenti