TORINO. In auto con una pistola, arrestato a Torino

In auto con una pistola, arrestato a Torino. Si aggirava per la città con una pistola – poi risultata rubata – sotto il sedile dell’auto, e un coltello a serramanico nella tasca del giubbotto. L’uomo, italiano di 34 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia a Torino per porto illegale di arma da sparo.

A insospettire gli agenti del commissariato San Paolo, che l’hanno fermato in corso Francia la sera di San Valentino, il fatto che viaggiasse a velocità bassissima e che si fermasse più volte, per pochi minuti, davanti alle serrande di alcuni negozi. I poliziotti hanno perquisito l’auto e hanno sequestrato una pistola con il “cane armato” e il caricatore inserito, ma priva di munizioni.

Dagli accertamenti è emerso che l’arma era stata rubata e per l’uomo è scattata anche una denuncia per ricettazione. Gli agenti hanno contestato, inoltre, diverse violazioni del codice della strada: il 34enne guidava senza assicurazione e senza patente, revocata nel settembre del 2015.

