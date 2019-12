TORINO. Il tartufo bianco protagonista del cenone di Capodanno

Come una stella cometa, il tartufo bianco è protagonista del cenone di Capodanno, per poi sparire per la chiusura della stagione di raccolta che in Toscana e nelle Marche coincide col 31 dicembre mentre i “trifolau” albesi potranno continuare la cerca nelle Langhe, in Piemonte, fino al 31 gennaio con quotazioni che per il Tuber Magnatum Pico oscillano tra i 250 e i 380 euro e la novità di un gin 100% italiano al tartufo bianco di Alba e nocciole tostate del territorio. Intanto nei rinomati distretti del Centro Italia, dalle Crete Senesi fino ad Acqualagna e il Molise, è caccia dunque alle ultime trifole e tempo di bilancio su un’annata grigia. “E’ stata un’annata difficile per i mutamenti climatici, – dice all’ANSA il presidente dell’Associazione Tartufai Senesi Paolo Valdambrini – ciononostante il territorio delle Crete senesi, ben gestito, ha retto a queste avversità, e all’alternarsi di piogge torrentizie a giorni di secca. La produzione si attesta nella media, la qualità ha tenuto e i prezzi sono rimasti su listini standard, 1500 euro-1600 euro ma anche meno. Dunque alla fine il consumatore non ha pagato il conto del clima pazzo”. Ma più che il bilancio in chiaroscuro della raccolta, a preoccupare i tartufai senesi è l’assenza di norme moderne oltre che il proliferare di salse aromatizzate al bianco e l’arrivo dall’estero di esemplari spacciati come italiani. Per Valdambrini “la legge nazionale è anticata, deve essere rivista e sarebbe opportuno fare un calendario unico annuale. Ci vogliono poi controlli: sta arrivando – denuncia – tartufo da mezzo mondo, spacciato poi per italiano. Va tutelata una nostra eccellenza”. L’Associazione Tartufai Senesi conta 250 associati su tutto il territorio della provincia e si occupa di preservare il territorio per preservare la raccolta di questi diamanti della terra. “E’ un bell’impegno – sottolinea ancora Valdambrini – la gestione delle tartufaie, che sono perlopiù zone di fondovalle. I tartufai oggi fanno quello che facevano i contadini fino agli anni Sessanta. Di fatto facciamo noi la raccolta di rami e alberi caduti, la regimentazione delle acque, la pulizia delle fossettine. Preservare il nostro lavoro coincide la tutela del paesaggio”. Sulla tavola toscana l’autunno pazzo una cosa buona l’ha portata: “già a gennaio – stima il presidente dell’Associazione Tartufai Senesi – ci sarà il Marzolino, detto Bianchetto, grazie alle abbondanti piogge di novembre”. Mentre ad Acqualagna il tartufo c’è tutto l’anno. Nel Comune in provincia di Pesaro Urbino crescono quattro varietà, una per ogni stagione, e i cani lagotto non vanno mai a riposo: il Tartufo bianco pregiato (Tuber Magnatum Pico) da fine settembre al 31 dicembre, il Tartufo nero pregiato (Tuber Melanosporum Vitt) dal primo dicembre al 15 marzo; il Bianchetto (Tuber Borchii Vitt) dal 15 gennaio al 15 aprile; e il Tartufo nero estivo (Tuber Aestivume Vitt dal primo giugno al 31 agosto). Nel Montefeltro, a due passi dalla Riserva naturale della Gola del Furlo, “un prodotto unico e prelibato come il tartufo crea un’economia diffusa” sottolinea il sindaco di Acqualagna Luca Lisi ricordando che “il 50% dei cittadini (quasi 2.200 persone) possiede il patentino di cercatori di tartufo mentre il 70% dei cani da tartufo proviene da qui”.

Commenti