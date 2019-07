TORINO. Il mestiere del truccatore, nasce Royal Academy Make-Up

Apre a Torino a fine anno la Royal Academy of Make-Up, scuola di formazione altamente qualificata, dove professionisti e artisti del trucco terranno corsi di diversa durata per insegnare tecniche e segreti del mestiere. Il pubblico potenziale? Ragazze, donne, aspiranti stilisti della bellezza e truccatori professionisti. Numeri piccoli: non più di 10-15 per corso. E’ il progetto di Stella Grossu, moldava, 40 anni, una laurea di ingegneria informatica nel cassetto e una carriera in costante ascesa nel mondo dell’estetica, a livello nazionale e internazionale. Stella vive da vent’anni a Torino ed è presente nel settore della bellezza da dieci. Ha lavorato nel backstage di concorsi nazionali come Miss Fotomodella, Miss Europa e Miss Monalisa, ma anche dietro le quinte di set cinematografici e video musicali. Collabora con stilisti e ha scritto anche un libro ‘Make-Up Training Book’ che viene usato come manuale nelle scuole. La Royal Academy – la location sarà in centro città, ma la sede è ancora da scegliere – avrà una succursale a Dubai e nel 2020 potrebbe estendere la sua presenza a Shanghai, in Russia e a New York. Proprio negli Emirati Arabi Stella il 10 ottobre cercherà di entrare nel Guinness dei Primati con il pennello più costoso al mondo: si chiama Diamond Star, ha 780 diamanti che compongono il disegno di una fenice ed è made in Piemonte con un piccolo contributo di un’azienda di Verona. Valore: un milione di dollari. L’obiettivo è creare una linea di pennelli, naturalmente di valore inferiore, ma Stella ha anche un’altra idea. “Nella Royal Academy un pennello del valore di mezzo milione di dollari potrebbe essere noleggiato per occasioni speciali”, spiega. Parteciperà alla sfida anche l’artigiano Antonio Vietri, che nel suo biglietto da visita si presenta come il Calzolaio d’Oro. Vietri, che ha un ufficio all’interno del Dubai Design District e ha tra i suoi clienti gli sceicchi, lo stesso giorno, il 10 ottobre, in un evento che potrebbe svolgersi contemporaneamente a Torino e a Dubai, cercherà di battere un altro record, quello della scarpa più cara al mondo: 30 carati, tacco in oro, costo 19,9 milioni di dollari (finora il record è 15,5 milioni di dollari). Prezzo da opera d’arte. E se tutto va bene ci sarà anche un terzo Guinness: il sandalo in oro, Una scarpa che mette insieme la produzione e l’eccellenza italiane, grazie anche a tecnologie 3D e il design arabo, valore 1 milione di dollari.

