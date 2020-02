TORINO. Guerra delle discoteche. Nuovo colpo di scena al processo

Un nuovo colpo di scena si è verificato oggi a Torino alla ripresa del processo per la ‘guerra fra le discoteche’ in cui fra i quattro imputati compare il consigliere comunale Alberto Morano (assolto in primo grado).

Il caso ruota intorno ai file con l’audio di una conversazione registrata che dovrebbe dimostrare, secondo le accuse, l’esistenza della richiesta illecita di 200 mila euro. Uno dei difensori, l’avvocato Andrea Cianci, ha chiesto e ottenuto di fare intervenire in aula un suo consulente informatico, Giuseppe Dezani, che ha esaminato i file rilevando – secondo quanto è emerso – anomalie, criticità e incongruenze. La procura generale non si è opposta. Il processo è stato aggiornato a marzo. Nel corso delle indagini i pubblici ministeri avevano preso in consegna una registrazione che però presentava una interruzione piuttosto significativa in un momento chiave del colloquio. Il giudice del processo di primo grado, Francesca Christillin, la considerò inutilizzabile e, come scrisse per motivare le assoluzioni, “profondamente inquetante”. Alla scorsa udienza un testimone si è presentato in aula dicendo di avere recuperato il file completo dal suo computer, dove l’aveva riversato.

