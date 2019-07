TORINO. Grattacielo Piemonte: i Commissione in sopralluogo, 90% fatto

Il grattacielo che sarà la nuova sede della Regione Piemonte a Torino è oltre al 90% della

realizzazione. I tempi del completamento dipenderanno soprattutto dagli iter amministrativi. Il costo dell’opera, 219 milioni di euro, che con le eventuali varianti successive a quelle già approvate non dovrebbe superare i 230, resterebbe nei termini previsti. Questo l’esito del sopralluogo al cantiere, compiuto oggi da una delegazione della I Commissione del

Consiglio regionale. Presenti il presidente di Palazzo Lascaris Stefano Allasia, il presidente della I Commissione, Carlo Riva Vercellotti, gli assessori Andrea Tronzano e Roberto Rosso.

“L’auspicio – commenta Allasia – è che questo cantiere possa rapidamente concludere i lavori senza ulteriori inconvenienti e costi aggiuntivi, per dare una struttura moderna e funzionale

all’ente regionale e alla comunità piemontese”.

“Prendiamo positivamente atto – aggiunge Vercellotti – dell’impegno dell’assessore Andrea Tronzano a monitorare l’iter e riferire in Commissione”.

