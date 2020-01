TORINO. Giustizia: Nosiglia, troppe leggi intasano uffici

“Occorre una mobilitazione delle coscienze che, insieme a una efficace azione istituzionale, possa frenare e ridurre il fenomeno criminoso”. E’ l’appello dell’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, alla messa di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte d’Appello. “Credo che nel nostro ordinamento ci sia l’esigenza di meno leggi e più Legge, meno leggi farraginose, soggette a un estenuante compromesso politico, che spesso sviluppa una disciplina rigorosa per gli aspetti minuti della vita quotidiana e tace su altri settori di grande importanza che riguardano la persona – è un passaggio dell’omelia che l’arcivescovo ha pronunciato per il personale giudiziario del tribunale di Torino nella chiesa dei Missionari della Consolata – L’eccessiva proliferazione delle leggi insieme all’aumento del numero delle trasgressioni provoca l’intasamento giudiziario che impedisce di concentrare le forze sulle violazioni che mettono realmente in pericolo i beni fondamentali della collettività”.

