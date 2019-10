TORINO. Forte perturbazione in arrivo martedì in Piemonte

Il bel tempo in Piemonte ha le ore contate. Una perturbazione atlantica riporterà sulla regione, già da martedì, le piogge, deboli e moderate dalla primissima mattina, con picchi anche di forte intensità sull’Alto Piemonte e al confine con la Liguria. Gli accumuli più ingenti, secondo 3bmeteo.com, sul Verbano e al confine con la Liguria, con punte fino a 100mm. Quota neve sui 2.700-2.900 metri, in calo fino a 2.100 metri in serata. Mercoledì è previsto un miglioramento, con ampi spazi soleggiati e qualche nube in transito, ma è da valutare un nuovo peggioramento sul finire della settimana. Le temperature complessivamente saranno vicine alla media stagionale e comprese tra 16/20°C.(

