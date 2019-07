TORINO. Fisco: Gdf smaschera finto non profit, evasi 800mila euro

Due associazioni sportive dilettantistiche non profit che operavano nel Biellese e nel resto del Piemonte sono accusate di avere evaso al fisco oltre 800 mila euro di ricavi tra il 2014 e il 2017. E’ quanto emerge da un’indagine della Guardia di finanza. Le due società facevano capo allo stesso presidente. La gestione, secondo gli accertamenti, celava una fiorente attività imprenditoriale dedita all’organizzazione di eventi sportivi, alla vendita di spazi pubblicitari, alla commercializzazione di materiale pubblicitario, nonché la prestazione di servizi di speakeraggio e noleggio delle relative attrezzature audio. I due enti presentavano inoltre molteplici anomalie e inadempienze nella loro gestione tra cui la totale assenza dei soci e di conseguenza la mancata convocazione, almeno una volta l’anno, dell’assemblea generale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario, come prevede il settore sportivo-dilettantistico

