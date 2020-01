TORINO. Firma in commissariato e rapina due donne, arrestato 23enne

Sottoposto all’obbligo di firma, due donne a Torino nemmeno due ore dopo essere uscito dal commissariato. Il ladro, un marocchino di 23 anni, è stato fermato per rapina dalla polizia in via Alessandria, all’angolo con corso Brescia. Gli agenti l’hanno riconosciuto grazie all’identikit fornito dalle due vittime derubate, una in corso Giulio Cesare, l’altra in piazza Don Albera.

Commenti