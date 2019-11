TORINO. Ferrovie, Giacometto: “La città non merita il taglio dei treni”

“Dal prossimo 15 dicembre, con l’entrata in vigore dei nuovi orari di Trenitalia per l’alta velocità ferroviaria, Torino sarà penalizzata con un taglio delle corse pari quasi al 40%. Tagli netti sono previsti sulle tratte Torino-Milano, Torino-Venezia e Torino-Roma. Si parla di un duro colpo per la mobilità e la connessione di cittadini e imprese piemontesi”. Lo afferma, in una nota, il deputato piemontese di Forza Italia, Carlo Giacometto. “Perché questa scelta? Già adesso il Piemonte è l’unica Regione del nord – osserva – con una sola città connessa con l’Alta Velocità sia per i Frecciarossa, sia per i Frecciargento. Così come per i Frecciabianca, a differenza di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Una situazione paradossale, che penalizza il Piemonte e Torino, la città cioè che si è mobilitata per la Tav e che ha portato il Senato a votare a grandissima maggioranza una mozione per la prosecuzione della Torino-Lione”. “A tal fine – conclude – ho presentato un’interrogazione urgente al Ministro dei Trasporti Paola De Micheli. Mi aspetto, per rispetto del Piemonte e di Torino, risposte celeri e concrete”.

Commenti