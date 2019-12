TORINO. Ferrovie: Avetta (Pd), Trenitalia penalizza il Piemonte

“Ora che è chiaro che la scelta di ridurre i collegamenti dei Frecciarossa nella tratta Torino-Venezia è di Trenitalia, che cosa intende fare la Regione”? Lo chiede il consigliere regionale del Pd Alberto Avetta, che su questo interpella l’assessore ai Trasporti, Marco Gabusi. “Oggi durante l’audizione dell’amministratore delegato di Rfi, Maurizio Gentile, in Commissione Trasporti alla Camera – spiega Avetta – non solo è stato confermato che Trenitalia dal 7 dicembre passerà dalle attuali 10 coppie di Frecce a 4, ma è stato anche chiarito che è una scelta esclusiva e unilaterale di Trenitalia, non di Rfi. Una scelta peraltro evitabile, se si usasse la stazione di Milano Porta Garibaldi”. “La Regione – afferma – deve contrastare una decisione sbagliata, che accresce l’isolamento del Piemonte e ne penalizza i territori”.

