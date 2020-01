TORINO. Fellini: omaggio Intesa Sanpaolo con reading di Pennac

Intesa Sanpaolo rende omaggio a Federico Fellini, in occasione del centenario della nascita, con una lettura teatrale a cura di Daniel Pennac tratta dal suo ultimo libro ‘La legge del sognatore’ dedicato al celebre regista. Il nuovo libro, in uscita domani 16 gennaio e pubblicato da Feltrinelli Editore, diventa così uno spettacolo che l’autore porta in tournée dal 20 al 22 gennaio a Milano, Torino e a Rimini grazie ad una coproduzione firmata Intesa Sanpaolo e Compagnie Mia – Il Funaro con adattamento di Clara Bauer e Daniel Pennac e regia della stessa Bauer. ‘La legge del sognatore’ è ispirato dall’antica passione di Pennac per un Maestro del cinema italiano che con il sogno ha dialogato tutta la vita. La reading sarà in scena a Milano al Piccolo Teatro Strehler – lunedì 20 gennaio alle 20.30 – che è il palcoscenico a cui tutto si è ispirato; a Torino all’Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo martedì 21 gennaio alle 21 e a Rimini al Teatro Galli mercoledì 22 gennaio alle 21.

