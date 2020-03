TORINO. Exor, Financial Times: “Elkann manager acuto, merita fiducia”

Financial Times: “Elkann manager acuto, merita fiducia”. “John Elkann, il capo di Exor, è un manager acuto. Merita fiducia per il suo stile di guida. Vale la pena appoggiarlo”. Così il Financial Times elogia il presidente di Exor, la holding della famiglia Agnelli, che ha ceduto PartnerRe alla francese Covea per 9 miliardi di dollari con un guadagno netto di 3 miliardi. Il quotidiano britannico ricorda che “Exor ha visto crescere i propri rendimenti di 10 volte durante i 10 anni di gestione di Elkann. Questo si è visto anche nel ciclo di produzione di Fiat Chrysler Automotive sotto la guida di Sergio Marchionne. Lo scorso anno, Elkann ha messo in piedi un accordo di fusione tra Fca e Peugeot, apportando un necessario risanamento in un settore in via di indebolimento. Il buon timing scelto dalla famiglia Agnelli per iniziare a produrre auto nel 1899 è rimasto intatto”. “Gianni Agnelli, al tempo la quintessenza del tycoon italiano – si legge nella rubrica Lex – ha scelto il nipote come successore. Questo lascito avrebbe potuto rappresentare un grande rischio, ma Elkann ha gestito con equilibrio e un piglio moderno l’eredità familiare”.

