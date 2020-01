TORINO. Estradato 69enne accusato di abusi su minori disabili

È stato estradato ed è tornato in Italia Michele Cosentino, il 69enne torinese arrestato a Chambery (Francia) l’8 gennaio con l’accusa di abusi su minori. Ricercato dagli agenti del commissariato Dora Vanchiglia di Torino, dopo Capodanno l’uomo era scappato oltralpe, nella regione dell’Isere. Destinatario di un mandato d’arresto internazionale, mercoledì 8 gennaio si è recato negli uffici della polizia municipale di Chambéry per svolgere alcune pratiche amministrative. Un agente l’ha riconosciuto e per lui sono scattate le manette. Cosentino, che era volontario per una cooperativa di Torino e guidava uno scuolabus, è accusato di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di minori disabili con problemi psichici e psicologici. I fatti contestati sarebbero avvenuti tra il 2018 e la fine del 2019 ai danni di ragazzini, tutti extracomunitari, anche sotto i 15 anni.

Commenti