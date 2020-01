TORINO. Droga: in bagagliaio dell’auto aveva 26 kg marijuana, arrestato

Aveva nascosto nel bagagliaio dell’auto oltre 26 chili di marijuana e si era fermato, a Torino, nel parcheggio del supermercato ‘Self’ di via Cognasso, dove è stato intercettato dalla polizia. L’uomo, albanese di 29 anni, è stato arrestato per spaccio. Gli agenti della Volante San Donato 1 lo hanno notato mentre erano impegnati in un controllo del territorio a seguito della raffica di furti avvenuti nelle scorse settimane nei negozi del quartiere. Nel bagagliaio dell’auto, una Opel Zafira, hanno trovato oltre 26 chili di marijuana. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era stato noleggiato a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, e l’ipotesi degli investigatori è che si tratti di un corriere. Le indagini proseguono per capire da dove arriva la droga e a chi avrebbe dovuto essere consegnata. “Gli agenti – spiega Luigi Mitola, dirigente delle Volanti – erano impegnati in un controllo in zona San Donato a seguito delle numerose segnalazioni dei raid della cosiddetta ‘banda del palanchino’. Il risultato a cui siamo giunti è casuale, ma non ci siamo arrivati per caso. Ci siamo arrivati grazie ai controlli del territorio. I servizi di prevenzione devono incidere con interventi mirati”.

