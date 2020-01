TORINO. Droga: controlli della polizia a Barriera di Milano, due arresti

Due pusher sono stati arrestati dalla polizia a Torino durante un controllo del territorio nel quartiere Barriera di Milano. Si tratta di due senegalesi di 18 e 42 anni, entrambi irregolari, sorpresi in corso Vercelli. Il più grande aveva in tasca 42 dosi termosaldate di eroina e cocaina, mentre il diciottenne, che negli ultimi due anni è finito in carcere quattro volte per reati legati agli stupefacenti, aveva 17 dosi di crack.

Commenti