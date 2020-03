TORINO. Droga: cocaina cucinata in pentola, due arresti

Cucinare la cocaina per produrre crack, più o meno come il protagonista della celebre serie tv Breaking Bad. È l’espediente che, secondo quanto sospettano i carabinieri, due senegalesi di 20 e 24 anni avevano adottato per produrre stupefacente nel loro appartamento a Torino nel quartiere Borgo Vittoria.

I militari sono intervenuti su segnalazione di alcuni condomini, che lamentavano odori strani e un viavai continuo di giovani. Nell’alloggio sono stati trovati due pentole con tracce di cocaina e del mannitolo, una sostanza che serviva per allungare lo stupefacente facendolo diventare meno puro ma creando una quantità di dosi maggiore. Nel corso della perquisizione sono stati recuperati e messi sotto sequestro 370 grammi di cocaina.

Commenti