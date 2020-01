TORINO. Droga: Appendino, nostro impegno contro spaccio è incessante

“Quello dello spaccio in Barriera di Milano è un problema serio che conosciamo bene. Così come lo conoscono le Forze dell’Ordine, che continuamente intervengono per combatterlo. Il nostro impegno è incessante”. Ad affermarlo la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che su Facebook ringrazia la polizia per l’operazione antidroga che ha portato alla scoperta, nel quartiere alla periferia nord della città, di un laboratorio per la preparazione di ‘ostie’ di crack. “Il nostro impegno è incessante – ribadisce la prima cittadina -, prova ne è l’Accordo sulla Sicurezza Integrata di poche settimane fa”.

