TORINO. Di notte confusa per strada, polizia salva 80enne

In stato confusionale, camminava di notte nella nebbia quando è stata notata dagli agenti di una volante. Una signora di 80 anni è stata soccorsa dai poliziotti che l’altra notte l’hanno notata mentre vagava per strada, a Torino. Riaccompagnata a casa, in una zona distante da quella in cui si trovava, gli agenti si sono di nuovo recati a casa dell’anziana, che vive sola e non ha parenti in città, per accertarsi delle sue condizioni. E, in quell’occasione, l’hanno invitata a contattare le forze dell’ordine in caso di bisogno.

