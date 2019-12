TORINO. Davide Nicco entra in Regione al posto di Roberto Rosso

E’ Davide Nicco, ex sindaco di Villastellone (Torino), il primo escluso in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia. Commercialista revisore dei conti, vicesegretario provinciale del partito di Giorgia Meloni e membro del coordinamento regionale, subentrerà a Roberto Rosso, che dopo le dimissioni da assessore questa mattina ha ufficializzato anche l’addio a Palazzo Lascaris. In Consiglio comunale, invece, il primo dei non eletti di Fratelli d’Italia è Raffaele Petrarulo, ragioniere commercialista consigliere della Circoscrizione 6.

