TORINO. Corsa carroattrezzi fra auto, 21 violazioni codice strada

Gara di velocità tra carroattrezzi ieri notte alla periferia Nord di Torino. Due mezzi di sono rincorsi a oltre 120 chilometri orari tra corso Vercelli e piazza Rebaudengo, procedendo a zigzag tra le auto, superando in contromano altri veicoli, invadendo la corsia opposta, attraversando gli incroci con il semaforo rosso. Fermati dalla polizia municipale, impegnati in un controllo, ai due autisti è stata ritirata la patente. Gli agenti hanno contestato 21 violazioni del Codice della strada per circa circa 2700 euro di sanzione.

Commenti