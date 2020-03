TORINO. Coronavirus: “Stiamo cercando droga”, denunciati

La ricerca di una dose droga non è una buona ragione per non rispettare l’invito a non uscire di casa: per questo motivo due quarantenni sono stati denunciati a Torino dalla guardia di finanza per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Entrambi erano stati notati da una pattuglia del Gruppo pronto impiego mentre, in una strada di Barriera di Milano, confabulavano con una terza persona (fuggita non appena ha visto i militari).

I due, già conosciuti dalle forze dell’ordine, hanno spiegato che dopo una serata con gli amici erano scesi per acquistare stupefacenti. Uno di loro è stato denunciato anche perché aveva un coltello a serramanico.

